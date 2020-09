Angloma : "Neymar n'a pas une bonne attitude pour le football"

Jocelyn Angloma est revenu sur les incidents qui ont émaillé le match PSG-OM (0-1). Il pense que Neymar (28 ans) est à l'origine des incidents.





Interrogé par Marca, Jocelyn Angloma a expliqué aux Espagnols la rivalité qui oppose les deux clubs. Il pense que les Parisiens ont perdu leur sang-froid : "Quand je jouais, nous avons également eu des matchs comme celui-là. Il s'est toujours passé quelque chose et il y avait des expulsions. Je pense que les joueurs du PSG ne pouvaient pas lutter mentalement et qu'ils l'ont mal pris, car une équipe comme elle ne peut pas faire ces choses."





"Je ne comprends pas ce que fait Neymar"

Il a également confié ce qu'il pensait de Neymar, lequel a encore été insupportable : "Je ne comprends pas ce que fait Neymar. Je ne pense pas que ce soit mal qu'il fasse des petits ponts, Messi te fait des petits ponts et il le fait avec élégance, mais Neymar n'a pas une bonne attitude pour le football", a-t-il ajouté. Selon lui, il est possible que le PSG soit mal aimé, en France : "C'est la capitale et ça peut arriver, je l'ai vu aussi en Espagne. Il y a peut-être maintenant de la jalousie, car ils gagnent beaucoup. Mais Marseille a presque tout gagné et la rivalité vient de loin." Il ne pense enfin pas qu'il y ait de racisme dans le football français : "Il y a du racisme en France, mais il est loin du football. Il est clair que l'on m'a dit des choses racistes, sur le terrain de jeu, mais c'était en Italie, et jamais de la part de footballeurs. Pour moi, c'était des insultes sans racisme."



Pour rappel, Angloma a défendu les couleurs du PSG avant de rejoindre l'OM, en 1991. Il a porté le maillot phocéen à 106 reprises.