Villas-Boas : "Neymar a lui-même souffert de fausses accusations..."

André Villas-Boas a pris la défense d'Alvaro Gonzalez (30 ans), en conférence de presse.





Face aux médias, le coach portugais est revenu sur les incidents liés au match PSG-OM (0-1). Il a indiqué avoir revu la rencontre et espère que ses troupes vont enchaîner : "J'ai regardé le match une nouvelle fois, et je nous ai trouvés encore meilleurs qu'à chaud. C'était un match intéressant de notre part, même s'il a malheureusement fini par une bagarre. Il faut maintenant enchainer par des victoires à la maison, c'était notre faiblesse la saison dernière."





"Je suis derrière mon joueur, je n'ai aucun doute"

AVB a aussi évoqué la polémique Alvaro-Neymar, lequel accuse l'Espagnol d'avoir proféré des insultes racistes à son encontre : "Comme vous savez, on soutient notre joueur, on est sûrs qu'Alvaro n'est pas raciste, et l'OM représente la multiculturalité. On va tous aider pour montrer la vérité, on n'a aucun doute sur ce que Alvaro a déjà dit. Neymar a lui-même souffert de fausses accusations contre lui, il sait l'impact que cela peut avoir, ce n'est pas correct. C'est un dossier sensible, mais les deux clubs vont aider à prouver la vérité. Moi je suis derrière mon joueur, je n'ai aucun doute. (...) Les menaces de mort sont vraies, on les a communiquées à la police, à elle de faire son travail. Ce sont les conséquences des accusations, j'espère que tout va s'arrêter très vite."



Il n'apprécie d'ailleurs pas l'attitude du club parisien, dans cette affaire : "Le PSG cherche à prouver certaines choses, mais pas d'autres. (...) La Ligue va avoir de la pression pour étudier tout cela. On verra s'il y a des influences. Est-ce que je redoute des sanctions ? Déjà en premier lieu, je trouve que l'expulsion de Benedetto n'est pas justifiée, il aurait dû être là contre Saint-Etienne. On va faire appel du jaune de Pape Gueye. Les autres je ne sais pas. Amavi a essayé de calmer les choses et a été violemment agressé par Kurzawa..."



Pour rappel, l'OM affrontera l'ASSE, jeudi soir, en match en retard de la 1re journée.