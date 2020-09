La LFP va se réunir aujourd'hui

La commission de discipline de la LFP va analyser le match PSG 0-1 OM.





La victoire de l'OM au Parc des Princes a provoqué des tensions, qui a explosé à la fin du match avec une bagarre générale, qui a amené l'arbitre à exclure 5 joueurs : trois côtés parisiens (Neymar, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa) et deux côtés du côté de l'OM (Jordan Amavi, Dario Benedetto).



Ce jour, la commission de discipline de la LFP va se réunir, pour proférer des sanctions envers les joueurs exclus. Mis en cause dans une bagarre, tous les protagonistes risquent de voir leur sanction s'aggraver. Enfin, la commission devrait étudier deux autres cas : le crachat d'Angel Di Maria sur Alvaro Gonzalez, qui n'a pas été sanctionné par l'arbitre, et les supposés insultes racistes d'Alvaro pour Neymar. A noter que les images du diffuseur Téléfoot n'ont pas été en mesure de prouver les accusations du Brésilien.