Ménès attend une preuve pour Alvaro

Le journaliste de Canal Plus Pierre Ménès s'est exprimé sur l'affaire Neymar-Alvaro dans Pierrot Face Cam.





"J'ai regardé sa story (à Neymar) sur Instagram, il y a 50 messages "non au racisme". C'est la première fois que Neymar actionne ce levier. Moi ce qui m'interpelle beaucoup dans cette histoire c'est que Neymar est venu se plaindre de (Alvaro) Gonzalez à l'arbitre dès la première mi-temps. Maintenant, c'est toujours plus facile de sanctionner un tacle que des insultes que tu n'es pas obligé d'entendre. Le mec est quand même pas assez con pour insulter un joueur devant l'arbitre. Maintenant, pour l'instant, il y a un truc en France qu'on appelle la présomption d'innocence qui fait que tant que ce n'est pas prouvé, Alvaro pour moi n'a rien fait. Par contre, si cela venait à être prouvé par une vidéo, mais la vidéo elle n'est toujours pas sortie, ce serait évidemment gravissime et hautement sanctionnable."



Le défenseur espagnol de l'OM devrait connaître son éventuelle sanction aujourd'hui, alors que la LFP va se réunir ce mercredi pour étudier les incidents du match PSG 0-1 OM.