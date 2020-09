Riolo plaint Mediapro et relativise la performance de l'OM

Le consultant star de RMC, Daniel Riolo, a critiqué avec vigueur le spectacle proposé dimanche soir par le PSG et l'OM.





"C'était la première grosse affiche du nouveau diffuseur. Celui qui a claqué le milliard. C'était aussi le premier match du nouveau patron de la LFP (Vincent Labrune). Le néant proposé par les deux équipes les plus populaires de notre championnat est comme un symbole. Oui Mediapro s'est fait "enfler" et non le nouveau boss du foot français ne changera rien. Soyez en sûrs, notre L1 coule chaque jour un peu plus. Je n'aurais jamais eu l'indécence de demander une telle publicité pour mon dernier livre "Cher football français". L'OM a donc gagné et ses supporters, après 9 ans de disette, ne vont principalement retenir que ça. Mais par pitié qu'on ne vienne pas me parler de coup tactique. En jouant comme l'aurait fait Dijon au Parc, l'OM avait 90 % de chances de perdre. Il restait peu de place pour la victoire. Un contre et plus sûrement un coup de pied arrêté. C'est ce qu'il s'est passé. Quand on opte pour ce football, il faut bien défendre et avoir un bon gardien (Mandanda est l'homme du match) et espérer aussi que l'adversaire ne soit pas efficace."



N'en déplaise à Daniel Riolo, l'équipe d'André Villas-Boas s'en est tenu au plan de son entraîneur, qui a fonctionné, et c'est effectivement un coup tactique d'avoir empêché le PSG de bien jouer, en forçant la formation parisienne a joué sur les ailes pour centrer, alors qu'elle n'avait aucun numéro 9 de métier dans la surface pour concrétiser les actions (Mauro Icardi était absent). L'an dernier, dans une tactique opposée (pressing haut et ambition offensive), l'OM avait explosé dès la mi-temps (0-4 pour le PSG). Donc, oui, la tactique de l'OM pour ce match en particulier a parfaitement fonctionné.