La VAR avait tort sur le but de Benedetto

Les téléspectateurs l'avaient vu, et la Direction de l'arbitrage, par la voix de Pascal Garibian, a confirmé l'erreur à l'AFP.





"Le second but de l'OM, refusé, n'aurait pas dû l'être. L'assistance vidéo aurait dû corriger la décision initiale de l'arbitre assistant qui, en l'espèce, a manifestement refusé à tort un deuxième but. Cela semble avoir été travaillé trop rapidement. C'est toute la difficulté de l'assistance vidéo. On reproche quelques fois à l'assistance vidéo d'être trop longue, mais il faut aussi ne pas être trop rapide. C'est source d'erreurs."



L'OM aurait donc dû battre le PSG sur le score de 2-0, dimanche soir, si la VAR avait bien fait son travail. Sur l'action du but de Dario Benedetto, Florian Thauvin avait été signalé hors-jeu, alors qu'il était sur la même ligne que le dernier défenseur parisien.