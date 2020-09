Neymar regrette d'avoir mal réagi

Accusant Alvaro Gonzales de racisme, le Brésilien du PSG a publié un long message sur Instagram où il prononce des regrets.





"Hier, je me suis révolté, j'ai été puni d'un carton rouge parce que j'ai voulu frapper celui qui m'avait offensé. Je me suis dit que je ne pouvais pas sortir sans rien faire parce que j'ai compris que les responsables ne feraient rien, ne comprenaient pas ou ignoraient. Pendant le match, j'ai voulu répondre, comme d'habitude, ballon au pied. Les faits montrent que je n'ai pas réussi. Je me suis révolté... Dans notre sport, les agressions, les insultes, les gros mots font partie du jeu. Pas le temps pour les câlins. Je comprends ce gars (Alvaro Gonzales), en partie, ça fait partie du jeu. Mais l'intolérance est inacceptable. (...) Aurais-je dû l'ignorer ? Je ne sais pas encore... Aujourd'hui, avec la tête froide, je réponds oui. Mais, mes partenaires et moi avons demandé l'aide des arbitres et nous avons été ignorés. C'est le problème ! (...) Une action m'a fait réagir et ça a dégénéré. J'accepte ma punition, parce que j'aurais dû suivre le chemin d'une réponse propre, balle au pied. J'espère, d'autre part, que mon offenseur sera puni. (...) Le mec était con, moi aussi parce que je me suis laissé avoir... (...) Hier, j'ai perdu le match et j'ai manqué de sagesse... Être au coeur de cette situation ou ignorer un acte raciste n'aidera pas, je le sais. (...) Nous allons nous retrouver et je prendrai ma revanche, en jouant au football... Reste en paix ! Reste en paix ! Tu sais ce que tu as dit... Je sais ce que j'ai fait. Plus d'amour dans le monde."



Neymar l'affirme, mais aucune image ne vient pour l'instant confirmer ce qu'il avance. La chaîne Téléfoot a indiqué hier que les deux joueurs avaient échangé des "mots doux", mais aucune insulte à connotation raciste de la part de l'Espagnol de 30 ans.