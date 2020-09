Alonzo salue la prestation XXL de Mandanda

L'ancien gardien du PSG, Jérôme Alonzo, a évoqué le portier de l'OM sur La Chaîne L'Equipe.





Pour le consultant de la chaîne, Steve Mandanda a été décisif dans la victoire de l'OM (1-0) au Parc des Princes, dimanche soir : "Le premier arrêt de (Steve) Mandanda est exceptionnel, il faut le dire. Il change le match. La victoire de l'OM est méritée, parce que bien défendre n'est pas donné à tout le monde. On a vu beaucoup d'équipes venir au Parc en essayant de défendre et qui sont reparties avec une valise. Les Marseillais ont joué avec leurs armes et l'ont bien fait, en se montrant disciplinés, intelligents, rigoureux. Ils savaient qu'ils auraient trois cartouches maximum, ils en ont mis une et une deuxième qui a été annulée à tort."



Le plan d'André Villas-Boas a fonctionné à merveille, alors que l'OM aurait pu gagner 2-0 au Parc des Princes, alors qu'un but de Dario Benedetto a été refusé à tort. Steve Mandanda, 35 ans, a réalisé plusieurs arrêts déterminants pour préserver l'avantage de son équipe.