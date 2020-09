Obraniak impressionné par Thauvin

Ludovic Obraniak est très impressionné par le début de saison de Florian Thauvin (27 ans).





"Thauvin ou Mandanda en homme du match de ce PSG-OM ? Thauvin ! Ce qu'il fait, c'est fort. Ce gamin est attendu au tournant constamment. Il a porté l'OM sur ses épaules pendant un long moment avant sa blessure. Il a été handicapé par sa cheville. Là, il est un peu comme la recrue phare de l'OM cette saison. Revenir et marquer déjà deux buts avec des prestations de ce niveau-là, c'est fort ! Il a retrouvé des jambes. Il est bien physiquement et il a déjà un impact par les statistiques. C'est énorme de là où il revient. Et c'est pour cela que je le mets homme du match, devant Mandanda", a déclaré l'ancien Lillois au micro de la chaîne L'Équipe.



Thauvin en est à 2 buts inscrits et 2 passes décisives en 2 apparitions en Ligue 1, cette saison.