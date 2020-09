Maracineanu indignée par les banderoles des Parisiens

Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a condamné les banderoles déployées par des supporters parisiens.





"C'est très triste, de mon point de vue. J'étais complètement choquée de voir ça à l'extérieur. J'ai toujours dit que dans un stade il ne pouvait pas y avoir de choses qui ne se font pas à l'extérieur. Et là aujourd'hui, c'est à l'extérieur du stade que les Supporters déploient les banderoles. Pour tout vous dire je trouve ça honteux. Je suis indignée par ce genre de comportement. J'en appelle vraiment à la responsabilité de tout le monde, des joueurs, des entraîneurs, des clubs professionnels, des instances sportives... Ce qui s'est passé à l'extérieur a été aussi de nature, j'ai l'impression, à chauffer les esprits sur les terrains. On l'a vu hier avec une distribution de cartons qu'on n'a jamais vue dans un tel match, alors que c'est le début de la reprise sportive. Je voulais juste dire à tout le monde que nous on se bat, on réfléchit, on travaille avec les instances sportives pour pouvoir mettre en place des protocoles pour que le sport puisse reprendre en France. Si c'est pour qu'il reprenne comme ça, franchement...", a-t-elle déclaré (propos relayés par RMC).



Pour rappel, les responsables du Collectif Ultras Paris (CUP) ont montré toute leur intelligence en déployant plusieurs banderoles injurieuses et homophobes, avant la rencontre.