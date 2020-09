Payet : "La victoire a une saveur particulière"

Dimitri Payet (33 ans) a assumé les propos qu'il avait tenus contre le PSG. Il a réalisé une belle prestation, dimanche soir. Il a fait part de sa satisfaction, après le succès obtenu (1-0), et appelé les troupes phocéennes à se concentrer sur les prochaines rencontres.





"On s'attendait à un match difficile, on avait mis en place une stratégie et on a été récompensés de nos efforts sur un coup de pied arrêté. La victoire a une saveur particulière, c'est la première fois que je gagne le Clasico. On avait des nuls, mais jamais la victoire, encore moins ici. C'est bien d'avoir mis fin à cette disette de neuf ans. C'est bien aussi de prendre six points à l'extérieur. Maintenant, il faut se concentrer sur les trois matches à domicile pour prendre des points à la maison", a déclaré le Réunionnais après le match.



Payet a délivré la seule passe décisive du match à Florian Thauvin.