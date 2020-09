Mandanda : "Ça fait plaisir, ça fait du bien"

En bon capitaine, Steve Mandanda (35 ans) a dédié le succès obtenu par l'OM face au PSG (1-0) aux supporters marseillais.





"Ça fait plaisir, ça fait du bien. Je suis surtout content pour nos supporters, car cela fait des années qu'ils souffrent à chaque fois après ce match, a lancé le capitaine de l'OM après la rencontre (propos relayés par France Football). Cette victoire, on la leur dédie. Ils le méritent, car ils ont toujours été présents. Ce (dimanche) soir, ils ne pouvaient pas être avec nous, mais je sais qu'ils étaient là et qu'ils nous ont supportés de loin. On savait que ça allait être plus compliqué que ce qu'on a vu jeudi à Lens. Ils ont retrouvé des joueurs de qualité, sans faire offense aux autres. Mais, quand il y a Neymar et Di Maria, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont été forts, ils ont été au bout du match. Nous, on a su être solide, on a respecté le plan de jeu. Chacun à son poste a fait le maximum. Pour gagner ce genre de rencontre, il faut que le gardien soit décisif, ça a été mon cas ce soir, tant mieux."



Mandanda a réalisé une prestation de haute volée, face aux Parisiens. Le succès fait énormément plaisir, mais il ne s'agit pas de se voir trop beau et bien de continuer à travailler.