Alonzo : "Mandanda change le match"

Jérôme Alonzo a livré son analyse du match PSG-OM (0-1). Il pense que Steve Mandanda (35 ans) a été le grand bonhomme de la rencontre.





L'ancien gardien de but considère que l'OM a mérité son succès : "Parce que bien défendre n'est pas donné à tout le monde. On a vu beaucoup d'équipes venir au Parc en essayant de défendre et qui sont reparties avec une valise. Les Marseillais ont joué avec leurs armes et l'ont bien fait, en se montrant disciplinés, intelligents, rigoureux. Ils savaient qu'ils auraient trois cartouches maximum, ils en ont mis une et une deuxième qui a été annulée à tort."





"C'est un véritable scandale pour l'OM"

Il estime aussi que les Phocéens ont été lésés par l'arbitrage : "Si le match se termine à 1-1, c'est un véritable scandale pour l'OM. J'aimerais qu'une fois pour toutes, une personne de la famille des arbitres vienne expliquer concrètement l'idée d'utilisation du VAR. On nous dit que c'est pour éviter une erreur manifeste ; sur le but refusé à Benedetto (64 e), c'est le cas, à l'image tu vois de suite qu'il n'y a pas hors-jeu..." Il a enfin insisté sur la prestation réalisée par Steve Mandanda : "Le premier arrêt de Mandanda (devant Verratti, 2e) est exceptionnel, il faut le dire. Il change le match. Pour Rico, il faut faire un arrêt sur image au moment où Payet tire le coup franc. Il est quasiment sur sa ligne de but, sur un coup franc à 35 m : si le ballon vient là où il a atterri, il est mort. Il ne pouvait pas être présent dans la zone de combat. Thauvin a marqué à 3,5 m du but. Donc, oui, Rico est responsable, mais en amont. Au départ de l'action, il aurait dû être positionné sur sa ligne des six mètres."



Outre le but refusé injustement à Dario Benedetto, certains Parisiens auraient mérité des cartons rouges, tôt dans le match. Quant au crachat d'Angel Di Maria, il n'intéresse apparemment aucun média...