Rongier : "Ça n'a pas été très beau, mais..."

Valentin Rongier (25 ans) a fait part de son enthousiasme, après la victoire obtenue par l'OM contre le PSG (1-0).





"Je pense qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, rester en bloc bas. Par rapport à l'année dernière, on a changé notre tactique, ça a plutôt bien fonctionné. Ça n'a pas été très beau pour les téléspectateurs, mais on a gagné. Il faut continuer sur ce qu'on a fait l'année dernière. Je pense qu'on est bien partis avec ces deux victoires en deux matches. On est franchement tous morts", a déclaré le milieu de terrain phocéen face au micro de Téléfoot.



Il ne s'agit effectivement pas de se voir trop beau et bien de continuer à fournir les efforts qui ont conduit à ces deux succès.