Leonardo en colère contre l'arbitrage et la LFP

Après la défaite du PSG face à l'OM, Leonardo s'en est pris à la LFP, concernant le choix de l'arbitre. Il le pense responsable des dérapages.





"Quand il y a quatorze cartons jaunes et cinq rouges, ça veut dire que le match a été hors de contrôle. C'est la première chose à dire. Après je ne vais pas défendre des comportements indéfendables. On vient de la Ligue des champions, mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas été arbitrés par M. Turpin ou M. Buquet. On a un arbitre (M. Brisard) qui n'a fait qu'une finale de Coupe de la Ligue, il n'a pas l'expérience pour ce genre de rencontres. On perd la tête", a estimé le dirigeant parisien au micro de Téléfoot.





"Le premier but de Marseille, il y a hors-jeu"

Et de poursuivre : "Je ne vais même pas commenter ce qu'il s'est passé. Il y a des images, on verra. Neymar m'a parlé. La télévision (le VAR) sert à juger. Il y a eu cinq rouges, on va devoir gérer ça. L'arbitre a perdu le fil sur la fin. Il y a le VAR que je n'ai pas compris : le premier but de Marseille, il y a hors- jeu et c'est validé. Le deuxième, je crois qu'il n'est pas hors-jeu, mais il n'est pas validé."



Comme son entraîneur, Leonardo n'a pas dû bien regarder le match. L'OM aurait dû s'imposer 2-0, et plusieurs Parisiens ont échappé au carton, avant la bagarre finale.