Tuchel : "On a complètement contrôlé le match"

Thomas Tuchel pense que le PSG ne méritait pas de perdre face à l'OM (0-1), dimanche soir. L'entraîneur allemand a même souligné le grand match de son équipe.





"Si vous regardez le match, vous analysez les stats, les récupérations hautes, les deuxièmes ballons, dans la surface adverse, ce sont des stats exceptionnelles. Honnêtement, c'était très impressionnant de regarder mon équipe jouer comme ça. C'était un grand match, mais on doit séparer la performance du résultat. Je ne suis pas inquiet, je suis content", a déclaré l'Allemand, face aux médias, après la rencontre.





"On a contrôlé toutes les phases de ce match"

Et d'ajouter : "Ça peut arriver dans le foot, on peut perdre un match avec malchance. On a complètement contrôlé le match. On a joué un bon match, une bonne performance. Je ne suis pas surpris, mais c'est impressionnant pour moi cette performance face à une équipe comme Marseille. On a contrôlé toutes les phases de ce match. On a eu beaucoup de récupérations hautes, un nouveau record de récupération haute. La performance était exceptionnelle, mais on ne peut pas contrôler le résultat. Je n'aime pas le résultat ni notre réaction dans les 3 dernières minutes. C'était trop et on va souffrir de cette réaction maintenant. La situation a dérapé au fil du match. Maintenant, c'est le défi de séparer la performance du résultat. Je suis très content, j'ai vu un grand match de notre part."



Le coach parisien paraît à peu près aussi lucide que ses dirigeants et ses joueurs...