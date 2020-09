Alvaro a répondu à Neymar, qui l'accusait de racisme

Alvaro Gonzalez (30 ans) a réagi aux accusations de Neymar (28 ans), sur les réseaux sociaux.

Le Brésilien l'accusait de racisme, suite au Clasico. L'Espagnol a réagi sur Twitter : "Il n'y a aucune place pour le racisme. Une carrière propre avec beaucoup de coéquipiers et d'amis au quotidien. Parfois il faut apprendre à perdre et l'assumer sur le terrain. Incroyables trois points", a-t-il posté, avec une photo de ses partenaires. Un peu plus tôt, Neymar avait publié : "Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir frappé ce trou du cul au visage."



On ne connaît pour l'instant pas la tenue des propos des uns et des autres. Les caméras feront la lumière sur cette affaire.