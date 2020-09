Villas-Boas démolit Tuchel avec classe

André Villas-Boas a envoyé quelques missiles au PSG, en conférence de presse. Le Portugais a réglé quelques comptes avec le club parisien et avec Thomas Tuchel.





"C'est une grosse joie. Il faut féliciter les joueurs. Ils ont été énormes aujourd'hui. On a mal démarré le match. On a gagné un peu de confiance pour arriver au but. On a continué notre stratégie avec un bloc bas. On a un deuxième but qui est totalement légal, qui peut nous donner de la tranquillité dans le final. Le match ne finit pas tranquille à cause de cette décision. Sinon ça se termine à 2-0. C'est un très gros exploit pour nous. Nous n'avons pas compris cette décision. De toute façon, une grosse joie, évidemment. On ne peut pas oublier qu'il y a deux historiques, dans l'histoire des Clasicos PSG-OM. L'un avant que le Qatar achète le PSG, et l'autre après. Ils ont eu dix ans de domination, mais ils ont dû mettre 1,5 milliard d'euros d'investissement. L'objectif de l'investissement du Qatar c'est de gagner la Ligue des Champions, et la Ligue des Champions reste à Marseille en place", a lâché le technicien phocéen face à la presse, ce dimanche soir.



La répartie d'AVB a visiblement surpris Thomas Tuchel, lequel s'était fendu d'un commentaire pas vraiment fair-play : "Tuchel m'a dit : "Tu devrais jouer au loto". Je lui ai dit : "Tu as joué au Loto avant l'Atalanta aussi ?" [...] Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Il a une équipe qui joue bien au ballon, défend bien, défend agressivement. Je lui ai dis que je ne pouvais pas jouer comme lui, malheureusement."



On peut d'ores et déjà imaginer que le match retour sera très tendu.