Villas-Boas : "C'était important, c'est historique"

André Villas-Boas a confié sa satisfaction, après la victoire de l'OM face au PSG (1-0), au Parc des Princes.





"C'était important, c'est historique, c'est une très belle victoire difficile, dure. On a souffert. Il y avait un peu de déchets techniques avec le ballon, mais c'était une belle victoire. On avait déjà pensé à jouer avec un milieu en plus. On a démarré avec Thauvin pour qu'il prenne la profondeur. On a eu un peu de mal à sortir avec une première pression que le Paris Saint-Germain applique bien", a déclaré l'entraîneur de l'OM au micro de Téléfoot.





"On ne sait pas pourquoi l'arbitre a annulé ce but"

AVB a vu que le deuxième but était valide : "Petit à petit on s'est améliorés, on a eu le contrôle avec le ballon, on a été disciplinés et ça nous mène à la victoire qui doit finir sur 2-0, mais, on ne sait pas pourquoi l'arbitre a annulé ce but. C'est un moment à savourer. Di Maria et Neymar sont incroyables. Ils se sont présentés alors qu'ils avaient eu le Covid. Sans entraînement, ils ont joué 90 minutes et c'était difficile pour nous. On était confiants sur le fait que l'on pouvait faire quelque chose."



L'OM a enfin brisé la série qui durait depuis 2011. Il ne s'agit pas de s'emballer : le prochain match est prévu face à l'ASSE, jeudi.