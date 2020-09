Les fans du PSG ont déployé des banderoles injurieuses

Les supporters du PSG ont déployé deux banderoles injurieuses, ces dernières heures. L'une d'entre elle devrait être l'objet d'une plainte.





Certains gros cerveaux des tribunes parisiennes ont déployé une banderole portant l'inscription, sur le pont de Bir-Hakeim : "PSG-OM: 9 ans de sodomie en bande organisée." Une seconde a visé Dimitri Payet : "Dimitri, la seule chose que tu as soulevée, c'est Ludivine." Le collectif anti-homophobie Rouge Direct a d'ores et déjà annoncé qu'il devrait porter plainte : "L'impunité face à l'homophobie dans le football ne fait que la nourrir. Le 17 mars 2019, il y a eu les injures homophobes lors d'un PSG-OM en présence de la ministre. (...) On va certainement porter plainte contre ces banderoles comme on le fait à chaque fois. On est les seuls à le faire. Pourquoi la mairie de Paris ne le fait pas ? Le PSG, l'OM, les instances du football devraient réagir", a indiqué son représentant à l'AFP.



Également interrogé par l'AFP, le CUP (Collectif Ultras Paris) n'a pas voulu réagir.