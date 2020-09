Sauzée : "PSG-OM de 92 ? L'enfer, c'est eux qui l'ont connu"

Franck Sauzée s'est aussi remémoré le Clasico très violent de 1992. Il y a pris plaisir.





"Pour nous, le danger c'est quand on affronte une équipe qu'on croit plus faible. Là, j'ai pris mon pied, ils avaient dit que ça allait être l'enfer et voilà le résultat des courses. Ne dites pas que nous n'avons plus faim, des succès j'en veux encore et toujours. À force de nous promettre l'enfer, c'est eux qui l'ont connu", a déclaré l'ancien milieu de terrain à La Provence.



Sauzée a marqué 40 buts et disputé 164 matchs sous le maillot de l'OM, entre 1988 et 1993.