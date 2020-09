Stéphane Bitton, journaliste de France Bleu Paris, a demandé à l'équipe de Thomas Tuchel de montrer un meilleur visage face à l'OM.





"Face à l'OM, le PSG nous doit une revanche, on ne peut pas imaginer autre chose qu'une victoire. Il n'est pas question de revenir dans les années 90 quand l'OM nous corrigeait quasiment deux fois par saison. Donc, débrouillez-vous, trouvez des solutions et soyez inventifs, mais plus jamais un match comme hier soir (jeudi)", a-t-il lancé sur les ondes de la radio parisienne.



Les Parisiens ne font pas preuve d'une humilité à toute épreuve et il faut espérer que cela pique les Phocéens.