Mbia : "Nous étions tous prêts à aller à la guerre"

Stéphane Mbia (34 ans) espère que l'OM sera en mesure de mettre fin à la série de matchs sans victoire, face au PSG, ce dimanche.





"Un Clasico, c'est toujours particulier, encore plus à l'extérieur... La sensation n'est pas facile à décrire, mais nous étions fiers pour nos supporters, pour le club et pour tout le peuple marseillais, s'est souvenu l'international camerounais sur le site de Foot Mercato. Il ne pouvait rien nous arriver sur ce match. C'est d'ailleurs ce que l'on a ressenti un peu tout au long de la saison. C'était juste énorme, cette année-là, nous étions vraiment très costauds... Ce groupe dégageait une force incroyable, nous étions tous prêts à aller à la guerre. On s'est senti monter en puissance tout au long de la saison, nous avions une grosse confiance en nous. Ce groupe dégageait beaucoup de sérénité. Ce match face au PSG était en février, le moment où il faut être prêt à attaquer le sprint final. Nous l'étions !"





"Gaby savait qu'il allait y avoir le droit"

Il s'est souvenu de l'accueil fait par le Parc des Princes à Gabriel Heinze : "Nous nous y attendions, Gaby savait qu'il allait y avoir le droit... Mais c'est certain que pour un compétiteur comme lui, ce genre de choses te rebooste, te donne envie de te dépasser. Pareil pour nous, quand l'un de vos coéquipiers est attaqué, vous n'avez qu'une envie, le défendre et faire taire ses détracteurs." Il espère un succès phocéen : "C'est la dernière victoire face au PSG au Parc des Princes, cela remonte à 10 ans, c'est incroyable ! Il faut mettre fin à cela ! Très honnêtement non, je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps ! C'est beaucoup trop long... (...) L'OM version AVB, c'est diaboliquement efficace. Le jeu proposé n'est pas toujours flamboyant, mais, à l'arrivée, l'OM s'est qualifié pour la Ligue des Champions, c'est le principal ! Le plus important, ce sont les résultats. Je pense que, ce dimanche, c'est une énorme opportunité de mettre fin à cette interminable mauvaise série."



Stéphane Mbia a joué 102 rencontres sous le maillot de l'OM, entre 2009 et 2012.