Beye : "Ce n'est pas le classique du siècle"

Habib Beye a donné son pronostic, concernant le match PSG-OM. Il pense que le contexte peut favoriser les Marseillais.





"On ne va pas se le cacher, ce n'est pas le classique du siècle. Il arrive très tôt dans la saison avec un contexte particulier. Il y aura beaucoup d'absents du côté du PSG. L'OM n'a plus gagné contre Paris depuis 2011. Mais ils ont enfin l'espérance d'avoir une équipe du PSG affaiblie et d'essayer d'aller obtenir un résultat au Parc des Princes. En tant que Marseillais, j'y crois un peu. Ce qui est sûr, c'est que le PSG voudra faire un résultat. Le contexte est particulier, mais je vois un match nul", a déclaré l'ancien capitaine phocéen pour Unibet.



Les hommes d'André Villas-Boas se contenteraient certainement d'un nul.