Valbuena : "L'OM peut avoir son mot à dire sur ce match"

Mathieu Valbuena (35 ans) s'est aussi souvenu des Clasico disputés lorsqu'il défendait les couleurs de l'OM.





"L'OM peut avoir son mot à dire sur ce match. Compte tenu des circonstances particulières liées au Covid, du nombre de cas positifs au PSG, du stade partiellement vide... ce ne sera pas simple, mais l'OM peut profiter de la situation", a déclaré Petit Vélo dans les colonnes du Parisien. Il prenait beaucoup de plaisir à disputer ces rencontres : "Ah ouais, vraiment ! Et l'intérêt s'est encore accru quand Zlatan [Ibrahimovic] a été là, parce qu'il était vraiment la tête de gondole du PSG. Ces classiques étaient des matchs que tout le monde attendait. Il est vrai aussi que les débats étaient un peu plus équilibrés entre Paris et Marseille à l'époque. Tu sentais une atmosphère particulière avant le match et au stade. Il y avait beaucoup de ferveur autour de ces rendez-vous."





"C'était chaud, ça envoyait..."

Il pense que les joueurs prennent autant de plaisir que les supporters : "Complètement. Les classiques que j'ai joués étaient des matchs à haute intensité, y compris au Parc des Princes. C'étaient des matchs à enjeu. C'était chaud, ça envoyait..." Il a enfin confié son meilleur souvenir : "Le meilleur que j'aie fait, c'est quand on a gagné 3-0 au Parc, avec des buts de Ben Arfa, Lucho Gonzalez et Cheyrou (2010, NDLR). Ensuite, il y a eu le 3-0 de 2011 au Vélodrome, le dernier que l'OM ait gagné (buts de Rémy, Amalfitano et André Ayew, NDLR). J'étais sur le banc, de retour de blessure, et je n'étais pas entré en jeu. C'était le début de l'ère qatarienne et donc une grosse performance de notre part."



Les Qataris ayant fait ce qu'il fallait pour supprimer toute idée d'équité sportive, les derniers succès phocéens remontent à une autre époque. Espérons que les hommes d'André Villas-Boas sauront rivaliser, ce dimanche.