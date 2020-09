Kimpembe : "Les Marseillais peuvent croire ce qu'ils veulent"

Presnel Kimpembe (25 ans) ne pense pas que l'OM pourra rivaliser avec le PSG, malgré les absences.





Le défenseur parisien compte l'emporter, dimanche soir, face aux Phocéens : "Pour moi c'est le match le plus important de la saison même s'il y en a plusieurs. C'est toujours un match très spécial. C'est plus compliqué avec le Covid. On espère la victoire", a-t-il lancé en conférence de presse. Il ne pense pas que les Marseillais soient en mesure de rivaliser : "Si l'OM est plus costaud ? Ils peuvent croire ce qu'ils veulent, on est le PSG, une grande équipe avec de grands joueurs malgré les absences de certains. On sera prêt."





"Il n'y a pas d'amis sur le terrain"

Il a aussi répondu au chambrage de Dimitri Payet : "On n'a pas besoin de ça pour être motivé. On connait l'importance d'un Clasico. On sera prêt et on espère qu'ils le seront." Il a enfin assuré que la rivalité restait présente : "Il y en a toujours, on est ensemble en sélection donc il y a du respect pour les uns et les autres, mais il n'y a pas d'amis sur le terrain. On joue chacun pour son club et on donnera tout."



Les Parisiens sont décidément très sûrs d'eux.