PSG-OM, Tuchel : "Nous sommes toujours favoris"

Face à la presse, Thomas Tuchel a considéré que le PSG restait favori face à l'OM, malgré ses absents. Il a également taclé les fans marseillais qui ont fêté la victoire du Bayern Munich, lors de la finale de la Ligue des Champions.





"Nous sommes toujours favoris. Cela ne change rien si quelqu'un pense que c'est l'OM ou le PSG. C'est un bon match. Comme avant Lens, je suis heureux de jouer avec mon équipe, j'aime la compétition. On doit accepter d'avoir un sentiment différent des cinq matchs précédents. On n'a pas le choix. Je m'attends à un match difficile", a déclaré le technicien parisien face aux journalistes. Il a résumé l'équipe olympienne à "Payet, Thauvin, les trois au milieu qui courent beaucoup et en grand entraîneur".



L'Allemand a aussi réagi aux célébrations de la victoire du Bayern : "Ils ont célébré notre défaite contre Manchester l'année dernière. Rien de neuf, ça ne m'intéresse pas. Si tu dois célébrer les défaites des autres, c'est que tu n'as rien à célébrer", a-t-il ajouté.



Les Parisiens ont visiblement gardé quelques rancoeurs. Espérons que le vestiaire marseillais n'aura pas oublié les siennes.