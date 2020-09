Colleter veut que Payet "ferme sa gueule"

Patrick Colleter n'a pas du tout aimé le chambrage de Dimitri Payet (33 ans), après la finale perdue par le PSG face au Bayern Munich (0-1).





"Sortir ça, après un match très important pour Paris... Ferme ta gueule, ne dis rien. Payet a déjà joué la C1 avec Marseille ? Je ne sais même pas. Garçon, montre-toi sur le terrain et après tu pourras parler... Mais je ne pense pas que les Parisiens y penseront car quelque chose sort sur eux tous les jours", a-t-il lancé dans les colonnes de L'Équipe.



Il ne faut pas en attendre moins d'anciens joueurs du PSG, lesquels n'avaient pas sourcillé après le chambrage contre Marseille suite à la défaite contre l'Atlético Madrid. D'autant que certains anciens de l'OM, apparemment assez préoccupé par leur image dans la capitale (comme Eric Di Meco et Rolland Courbis), ne l'avaient eux-mêmes pas défendu.



Espérons que tout ça n'échappe pas à Dimitri Payet et à ses partenaires, et que nous aurons droit à un Clasico à l'ancienne.