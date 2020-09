Payet se réjouit du retour de Thauvin

Dimitri Payet (33 ans) s'est réjoui du retour en forme de Florian Thauvin (27 ans).





"On a réussi à faire une super saison sans Florian toute l'année dernière. Notre premier match à Brest résume l'importance de Flo dans l'équipe. C'est un renfort de poids pour nous. Il a envie de jouer", a notamment déclaré le Réunionnais en conférence de presse.



Pour rappel, Thauvin a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives, lors de son match à Brest, lors de la 2e journée de Ligue 1.