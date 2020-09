Mercato : l'OM sur la piste de Keita Baldé ?

L'OM aurait pris des renseignements concernant Keita Baldé (25 ans), l'attaquant de l'AS Monaco.





Si l'on en croit les informations relayées par Gianluca Di Marzio, le club olympien est dans la course pour s'attacher les services du joueur monégasque. Il n'est pas seul sur le coup, puisque la Fiorentina, la Sampdoria et Cagliari s'intéressent également à lui. La Viola aurait pour l'instant l'avantage.



L'international sénégalais (24 sélections, 4 buts) dispose d'un contrat portant jusqu'en 2022. Il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs de Ligue 1, la saison passée.