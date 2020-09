Trémoulinas : "Le PSG ne peut pas se permettre une deuxième défaite"

Benoît Trémoulinas croit que le PSG ne peut pas se permettre une deuxième défaite consécutive, face à l'OM.





"C'est deux semaines sans s'entraîner à cause du Covid. Avec juste un ou deux entraînements. La saison est longue et il y a beaucoup de matchs. Peut-être en aligner une ou deux. Mais pas toutes. Il va falloir discuter avec le staff technique pour savoir comment ils se sentent. Mais c'est certain que le PSG ne peut pas se permettre une deuxième défaite d'affilée, qui plus est contre l'Olympique de Marseille", a déclaré l'ancien latéral de Bordeaux au micro de la chaîne L'Équipe.



L'incertitude règne pour l'instant sur les possibles retours de Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, au sein du groupe de Thomas Tuchel.