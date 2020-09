PSG-OM : Di Meco pas optimiste pour Marseille

Eric Di Meco ne pense pas que le PSG subirait deux contre-performances consécutives, d'autant plus pour un Clasico.





"Avec l'épisode Covid avec une grande partie de l'effectif à la trappe, la confiance régnait à Marseille et je faisais partie des très optimistes (...) Les coups sont à faire en début de saison et avec les absences, cela devenait jouable", a déclaré le consultant au micro de RMC. Il ne pense pas que Paris connaisse deux ratés consécutifs : "Je ne crois pas à deux contre-performances du PSG en quatre jours. Je pense que le résultat de Lens est mauvais pour l'OM. Paris sera amoindri dimanche, mais je ne les vois pas perdre deux matchs de championnat à trois jours d'intervalle (...) Je pense qu'ils vont se faire souffler dans les bronches", a-t-il ajouté.



Pour rappel, le PSG s'est incliné à Lens, jeudi soir (0-1), et affrontera l'OM dimanche.