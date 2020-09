Boudjellal donnera bientôt des infos

Mourad Boudjellal s'est brièvement exprimé, concernant le possible rachat de l'OM. Il pense qu'il pourrait bientôt communiquer.





Interrogée par Le Parisien, la banque Wingate a refusé de s'exprimer. Une fois n'est pas coutume, Mourad Boudjellal s'est à peine montré plus loquace : "On aura bientôt des choses à dire." Une autre source a ajouté : "On revient à une communication frugale, ça ne sert à rien de se disperser. Mais on bosse."



Les discussions paraissent donc se poursuivre entre le clan McCourt et celui de Mohamed Ayachi Ajroudi. Il faudra patienter pour savoir si elles peuvent aboutir.