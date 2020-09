PSG-OM : un Olympien forfait, un autre incertain

En conférence de presse, André Villas-Boas a indiqué que Bouna Sarr (28 ans) ne disputerait pas le Clasico. Morgan Sanson (26 ans) est aussi incertain.





"Morgan (Sanson) est un peu gêné, il a une petite contracture. Il pourra s'entrainer demain, je pense, il ne devrait pas y avoir de doute pour dimanche. En revanche, Bouna (Sarr) ne sera pas prêt, c'est trop tôt", a indiqué le technicien portugais face aux médias. Il espère que ses troupes seront mieux physiquement, mais a conscience que ceux qui ont eu la Covid-19 mettent du temps à récupérer : "On a fait deux belles semaines de travail, mais tu ne sais jamais comment l'équipe va réagir après une trêve internationale. Nous on doit s'améliorer sur l'aspect défensif, c'est clair. On finit les matchs en souffrant, on se met en difficulté souvent tout seul. (...) Oui, cela a des effets sur les joueurs, on l'a vu par notre expérience, quand tu reprends le travail physique, c'est dur. Amavi nous a dit qu'il était mort en seconde période contre Brest."



Pour rappel, côté marseillais, Steve Mandanda, Valentin Rongier, Maxime Lopez, Jordan Amavi, Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu ont été contaminés par le coronavirus, ces dernières semaines.