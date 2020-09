Villas-Boas : "J'espère donner ce type de bonheur aux supporters"

André Villas-Boas est revenu sur le discours qu'il avait lancé la saison passée, avant PSG-OM. Il assure qu'il n'avait pas tenu des propos identiques à ses joueurs. Il compte tout faire pour gagner, cette saison, même s'il a répété que l'écart entre les deux clubs était une réalité.





"Le discours que j'avais tenu l'année dernière en conférence de presse n'était pas le même que j'avais tenu avec les joueurs. j'ai toujours de l'ambition. On était mené 4-0 après 45 minutes et on avait fini deuxième. À un moment, on était plus près de la première que de la troisième place. Chaque match vaut trois points. Je dis précisément la même chose que l'année dernière. Là, on les retrouve dans un moment débile, malheureusement pour eux. On a l'ambition de jouer, mais il un écart tellement important ; on veut profiter des absences et du manque d'entraînement de leurs joueurs qui vont reprendre après le Covid. C'est peut-être une chance. J'espère donner ce type de bonheur aux supporters", a déclaré le Portugais face aux médias, ce vendredi.



Les sommes colossales investies par les Qataris laissent peu de chances aux adversaires. Et la rivalité fait que les Parisiens n'abordent pas les Clasicos comme ils jouent les matchs contre Lyon ou Monaco.