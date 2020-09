Payet : "Moi, ça m'a beaucoup fait rire"

En conférence de presse, Dimitri Payet est revenu sur son chambrage. Il assure ne pas ressentir davantage de pression. Il a en revanche conscience de l'écart de niveau entre les deux équipes.





"Ce n'est pas une historie, c'est un tweet qui m'a beaucoup fait rire. J'ai reposté ce GIF. Avant, on se plaignait parce que les joueurs faisaient de la langue de bois. Quand on charrie maintenant, on dit que c'est le buzz. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Il n'y a pas d'histoire", a déclaré le milieu offensif de l'OM. Il ne regrette pas son tweet : "Je ne regrette pas, c'est de bonne guerre. Je me souviens d'un de nos matchs à Limassol en Ligue Europa où le site officiel du PSG avait fait un tweet. Entre ennemis, on se charrie dessus. Je ne regrette pas et ça ne me aucune pression."





"Ca restera un match compliqué"

Le Réunionnais pense a contrario que les Parisiens seront déterminés à l'emporter : "Le PSG a toujours des joueurs de grande qualité, ça restera un match compliqué. On aura des joueurs remontés en face. Ce sera notre deuxième match de suite à l'extérieur, peu importe les joueurs qui leur manqueront. Comme l'avait dit leur entraîneur (Tuchel), il ne fallait pas attendre beaucoup de leur match contre Lens. Il ne faut pas tirer d'enseignements de ce match parce qu'ils ne joueront pas comme ça face à nous." Il assure que, conférence de presse ou non, il se prépare à chaque rencontre pour faire un grand match : "Je n'attends pas de faire des sorties pour me préparer à faire de bons matchs ! C'est un match important pour nous, contre Paris ; Bien évidemment, je me suis préparé pour donner le meilleur."



Payet espère enfin mettre un terme à la série, mais a conscience que le PSG est armé pour finir loin devant l'OM : "Bien sûr qu'on pense à cette série. Ca ne les empêchera pas de finir devant en fin de saison. L'année dernière, on avait tenté quelque chose. Il faudra essayer de récupérer le ballon rapidement dès sa porte."



L'an passé, l'OM s'était incliné 0-4 au Parc des Princes. On espère mieux dimanche...