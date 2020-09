Galtier : "La rumeur OM ? Quel bordel"

Christophe Galtier est revenu sur les rumeurs qui l'avaient lié à l'OM, il y a quelques mois.





"Mon nom a circulé cet été à l'OM ? Quel bordel. J'étais à Marseille en plus. J'étais dans mon village, à Cassis. Heureusement qu'il y avait le confinement et que je ne pouvais sortir qu'une heure par jour pour faire quelques courses. C'était une rumeur, une vraie rumeur. Il n'y a eu aucun contact entre l'OM et moi, aucun contact entre l'OM et mes représentants. Quelques jours après cette rumeur, je me suis entretenu avec mon président en étant très transparent. Je lui ai dit que personne de l'OM ne m'avait sollicité. Je suis bien dans mon projet lillois", a déclaré l'entraîneur du LOSC au micro de la chaîne Téléfoot.



On peut imaginer que ce n'est pas la dernière fois que le nom du natif de Marseille est associé à l'OM.