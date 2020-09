Verratti : "Montrer autre chose pour gagner contre l'OM"

Marco Verratti (27 ans) pestait notamment contre le calendrier, après la défaite concédée par le PSG contre Lens. Il est désormais tourné vers le match contre l'OM.





"Il y a beaucoup de facteurs pour expliquer ce résultat. On a donné tout ce qu'on pouvait. Je pense que notre maximum aujourd'hui, c'était ça... On a repris depuis une semaine. C'était impossible de demander mieux. On était tous fatigués, tout le monde a donné ce qu'il pouvait. Je pense que c'est un peu bizarre de programmer un match comme ça... Déjà, faire un calendrier et mettre le premier match le jour de la finale de la Ligue des champions, c'est bizarre. Ça n'est arrivé que dans le championnat français... Après, c'est normal qu'on prenne un peu de vacances, sinon, on arrive en juin sur les rotules", a-t-il lancé jeudi soir.





"Ce match tient vraiment à coeur pour aux supporters"

Et de poursuivre : "Il faut faire plus. On a trois jours d'entraînement. On doit montrer autre chose pour gagner contre l'OM, on sait que ce match tient vraiment à coeur pour aux supporters. (...) On jouait pour la première fois ensemble, il faut du temps. Sinon, le foot, ce serait simple... On a eu du mal à se créer des occasions. En deuxième, c'était encore plus difficile... (...) L'OM ? C'est bien de jouer Marseille parce qu'on sait que ça tient à coeur pour les supporters. Je ne comprends pas le fait d'avoir programmé Lens aujourd'hui. Après, on joue quand on doit jouer. En faisant comme ça, c'est au mépris du spectacle. On commence le championnat en jouant tous les trois jours. Je ne pense pas que ce soit normal."



Pour rappel, Lens-PSG était initialement calé le 29 août, soit six jours après la défaite des Parisiens contre le Bayern Munich (0-1).