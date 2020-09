Giroud confirme les sollicitations de l'OM

Olivier Giroud (33 ans) a confirmé avoir été courtisé par l'OM, lors des années Rudi Garcia.





"Bien sûr qu'il y a eu des sollicitations. Il y a eu Marseille, Lyon, et donc un peu Bordeaux. Mais je n'ai pas vraiment envie de revenir en Ligue 1. Je sens que j'ai encore de belles années devant moi en Premier League. C'est le championnat le plus excitant pour mon profil", a déclaré l'attaquant de Chelsea lors d'un entretien accordé à So Foot.



Rudi Garcia a ensuite tenté de le recruter à Lyon. La saison passée, Giroud a marqué 10 buts en 25 matchs avec les Blues, dont 17 seulement disputé comme titulaire.