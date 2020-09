"Il ne faut pas juger Longoria sur un an, mais sur trois"

Pablo Longoria prend peu à peu ses marques, à la Commanderie. Il a la lourde charge de devoir gérer l'héritage de l'ère Rudi Garcia. Et ce n'est vraiment pas un cadeau.





Dans les colonnes de La Provence, l'un de ses proches s'est exprimé sur son arrivée à l'OM : "Je suis sûr que lui n'aurait jamais pris Kostas Mitroglou et Kevin Strootman. Il ne mettra jamais en péril les fondations du club. Il arrive au milieu du gué. Il est obligé de vendre. Mais ce n'est pas un magicien non plus. Il est conscient qu'il arrive dans un grand club, avec une riche histoire. Il est là pour créer quelque chose qui n'a jamais été fait à l'OM. Il n'y a jamais eu de vraie politique de formation, jamais de travail effectué en amont sur toute la politique sportive du club. Il a tout à gagner. Seul problème : il ne dispose d'aucune marge de manoeuvre au niveau économique. Il ne faut pas le juger sur un an, mais sur trois ans. Il va y aller petit à petit", a-t-il déclaré.



Le club phocéen peine effectivement à se délester des gros salaires accordés au début du projet Frank McCourt. L'inexpérience de certains dirigeants pèse énormément sur la situation économique. À condition de ne pas se planter cette année, la participation à la Ligue des Champions pourrait aider à rattraper quelques erreurs.