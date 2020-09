LFP, Le Graët : "Un résultat un peu bizarre"

Comme Jean-Michel Aulas, Noël Le Graët a été surpris par l'élection de Vincent Labrune à la présidence de la LFP.





Face à la presse, Le patron de la FFF a, de la même façon que le Lyonnais, rappelé qu'il n'y avait pas eu d'unanimité : "La majorité n'était pas forcément pour lui, mais c'est le système." Il a parlé de suffrages "très serrés" et d'un résultat "un peu bizarre". Car le Breton misait sur Michel Denisot, et non l'ancien Phocéen : "Parce que je le connais depuis tout le temps, on a travaillé ensemble longtemps. Mais je souhaite aussi bon vent au nouveau président." Et d'insister sur le fait que sa nomination ne venait "non pas (de) la majorité, mais de plusieurs personnes qui ont préféré Labrune qui fera j'espère un bon président" : "Le président de la Fédération, quel qu'il soit doit évidemment être en harmonie avec la Ligue", a-t-il conclu, en indiquant qu'il allait bientôt rencontrer VLB.



Le Graët et Aulas ne s'attendaient pas à cela. S'ils paraissent toujours savoir ce qui serait bon pour le football français, leur avis ne fait visiblement plus l'unanimité.