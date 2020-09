PSG-OM : Tuchel pas trop confiant pour les retours

En marge de la défaite concédée par le PSG contre Lens, Thomas Tuchel a répété son pessimisme, concernant un possible retour de Neymar et Angel Di Maria face à l'OM, dimanche.





"Je ne sais pas vraiment. On doit faire un point avec les concernés et les médecins. Mais si Neymar ou Di Maria jouent, ce ne sera qu'avec un entraînement dans les jambes et après deux semaines d'arrêt. Alors qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux ? Je ne sais pas trop. Ils seront peut-être là, mais pas dans un état normal", a déclaré le technicien allemand.





"S'il faut jouer avec la même équipe..."

Il ne pense pas que son équipe sera dans une grande forme, face aux Phocéens : "Inquiet ? Non, mais je suis réaliste. On a besoin de plusieurs semaines pour se roder. Aujourd'hui, par rapport à notre préparation, on était dans une situation semblable à un match amical. Lens était, de son côté, une équipe prête physiquement, et qui avait bien joué à Nice. C'était compliqué de se créer des occasions face à leur 5-2-1-2. Il ne faut pas être trop critique avec les joueurs. Un 0-0 était possible et il y a eu des choses positives. Après, s'il faut jouer avec la même équipe face à Marseille, on le fera", a-t-il ajouté.



Pour rappel, André Villas-Boas devrait pour sa part pouvoir compter sur un effectif au complet, alors que tous les contaminés à la Covid-19 ont repris l'entraînement.