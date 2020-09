Aulas : "Labrune devra faire ses preuves"

Jean-Michel Aulas a réagi à l'élection de Vincent Labrune au poste de président de la LFP. On ne peut pas dire qu'il soit ravi.





"Vincent devra faire ses preuves, c'est vrai que ce ne sera pas facile pour lui, en étant élu avec 45 % des voix", a déclaré le président lyonnais, estimant que le processus électoral avait été "un peu particulier". Et d'ajouter : "Il y a eu un certain nombre de votes, on va dire, organisés de manière à ce que les choses se passent d'une certaine manière. C'est un résultat qui demande beaucoup d'humilité et de capacité à renverser les indécis et ceux qui n'étaient pas obligatoirement dans ce sens-là."



Pour la première fois depuis longtemps, le président élu n'est pas celui attendu, et en particulier par Noël Le Graët et Jean-Michel Aulas. Ce n'est peut-être pas si mal...