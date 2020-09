PSG-OM : Baup ne pense pas que Villas-Boas tiendra le même discours

Elie Baup ne croit pas qu'André Villas-Boas tiendra le même discours que celui de l'an passé, concernant le PSG-OM.





L'an passé, André Villas-Boas avait estimé que la rencontre PSG-OM était jouée d'avance, le rapport de force étant trop déséquilibré par les investissements qataris. Elie Baup le comprend : "Il avait dit des vérités sans travestir la réalité du terrain. Le Clasico représente tellement pour les supporters que ses propos après le match avaient heurté. Mais il est très pointu et sa com' est toujours dirigée vers les supporters. Derrière, il a eu les résultats en battant Lille et Lyon."





"Les deux équipes sont presque à égalité"

L'ancien entraîneur phocéen ne croit pas qu'il gardera la même position, cette année : "Cette fois, à mon avis, il ne tiendra pas le même discours. Il faut changer de disque pour les joueurs. Pour moi, les deux équipes sont presque à égalité. L'OM a sa chance sur ce match, c'est une évidence", a-t-il ajouté, avant de se réjouir qu'il soit resté : "Le voir partir aurait été un gâchis. Il a su ramener de l'émotion et de l'enthousiasme, on a envie que ça continue."



L'OM n'a plus remporté de match face au PSG depuis 2011.