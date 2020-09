PSG-OM : peu d'espoir pour Neymar et Di Maria

Thomas Tuchel n'est pas vraiment optimiste concernant la participation des joueurs testés positifs au coronavirus au match PSG-OM.





"On espère en récupérer certains, mais il faudra commencer par de petits entraînements individuels. Le plus important est la santé des joueurs, il faut gérer ces situations avec beaucoup de responsabilité. Demain (aujourd'hui), quelques joueurs pourront faire un petit entraînement individuel et peut-être revenir vendredi ou samedi. Mais j'ai l'impression que ce sera juste pour le match de dimanche. (...) Je ne veux pas trop en dire. Les joueurs testés positifs ont eu des symptômes. Ils se sentent mieux, mais c'est une autre chose de reprendre l'entraînement. Ils suivent des programmes individuels pour l'instant. J'ai des doutes pour dimanche contre l'OM. Mais il faut attendre pour savoir. Nous sommes très responsables et prudents avec eux", a déclaré l'entraîneur allemand face aux médias.



Pour rappel, Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Keylor Navas, Marquinhos et Kylian Mbappé ont été contaminés à la Covid-19.