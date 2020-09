LFP : vers une finale Labrune-Denisot ?

Le poste de président de la LFP devrait se jouer entre Vincent Labrune et Michel Denisot, ce jeudi.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur les élections qui vont avoir lieu à la LFP, cet après-midi. Le quotidien pense que les deux options principales pour le poste de président sont désormais Michel Denisot (75 ans) et Vincent Labrune (49 ans). Il précise que l'ancien président de l'OM n'est pour l'instant pas candidat, mais "ne dirait pas forcément non, s'il héritait du poste". Il aurait le soutien d'un petit groupe de présidents, mais serait sceptique quant à l'idée "président la LFP contre la volonté de Nasser El-Khelaïfi, Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët". Certaines forces se sont donc mises à l'oeuvre, en coulisses. Labrune pourrait se déclarer candidat au dernier moment.



Quand Jean-Michel Aulas et Nasser Al-Khelaïfi ont clairement fait connaître leur préférence, Jacques-Henri Eyraud s'est fait très discret, concernant ces élections.