Mercato : Holveck confirme le bon de sortie de Niang

Nicolas Holveck a commenté la situation de Mbaye Niang (25 ans). Il a confirmé que l'attaquant pourrait partir, en cas de proposition conforme aux exigences du Stade Rennais.





"Mbaye a fait part lui-même de son envie de partir à la fin du confinement. Maintenant, on est début septembre, et Mbaye est toujours là. Le mercato va durer encore un mois, on verra ce qui va se passer. S'il y a une bonne offre qui satisfait tout le monde, on l'étudiera. Mais on n'est pas du tout demandeur à tout prix de recevoir cette offre", a déclaré le président breton sur l'antenne de RMC.



Les Rennais ont déjà recruté Serhou Guirassy et Martins Terrier, afin d'améliorer leur secteur offensif. Ils ont également fait une proposition pour recruter Jeff Reine-Adélaïde. Il paraît a contrario peu probable que l'OM dispose de la trésorerie pour s'attacher les services de Niang.