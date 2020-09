Téléfoot aimerait une victoire de l'OM

Julien Bergeaud, directeur général de Téléfoot, pense qu'une victoire de l'OM face au PSG donnerait de l'intérêt à la Ligue 1.





"Marseille a une vraie chance de l'emporter dimanche. On ne s'immisce pas dans le sportif, mais la dernière victoire de l'OM remonte à novembre 2011 si je ne m'abuse. Donc c'est vrai qu'une victoire de Marseille pourrait donner une saveur différente à cette Ligue 1 et emballer un peu le Championnat", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.



Pour rappel, le PSG risque de compter plusieurs forfaits en raison de l'épidémie de Covid-19. Angel Di Maria, Leandro Paredes, Neymar, Marquinhos, Keylor Navas, Mauro Icardi et Kylian Mbappé ont été testés positifs, ces derniers jours.