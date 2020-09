PSG-OM : les arbitres sont connus

Jérôme Brisard dirigera le match PSG-OM, dimanche soir (21h00).





Le Clasico sera arbitré par Jérôme Brisard, au Parc des Princes. Benjamin Pages et Cyril Mugnier seront sur les lignes de touche, tandis que Willy Delajod tiendra le rôle de quatrième arbitre. Enfin, François Letexier et Bruno Coue seront à la vidéo.



L'an passé, Brisard a arbitré 4 fois l'OM, pour 2 victoires phocéennes, 1 nul et 1 défaite.