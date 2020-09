Mercato : El Bilal Touré vers l'OM ? La réponse de Reims

Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, a assuré qu'El Bilal Touré (18 ans) ne quitterait pas l'OM, ce mercato.





"Il n'a pas de bon de sortie pour cette année et donc, pour être très clair, il portera le maillot rémois au moins toute cette saison", a-t-il indiqué à But Football Club. El Bilal Touré paraissait beaucoup plaire à Pablo Longoria, le directeur du football de l'OM. Il devra visiblement se tourner vers un autre choix.



El Bilal Touré a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive en 2 rencontres de Ligue 1, cette saison. Son contrat court jusqu'en juin 2024.